



Журналист Гордон заинтриговал Галкина словами об отношении к Пугачевой

Украинский журналист Дмитрий Гордон заинтриговал юмориста Максима Галкина словами о примадонне Алле Пугачевой.



В анонсе одного из недавних интервью он сказал, что его отношение к артистке резко изменилось в негативную сторону.



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"Ну заинтриговал! Удивительно, рассказывайте! Это очень интересно", - прокомментировал Галкин анонс.



Как выяснилось, Гордон специально вырезал слова из контекста, чтобы заинтриговать публику. На самом деле, журналист отметил, что причиной резкого изменения отношений к Пугачевой стали ее измены Филиппу Киркорову. В конце Гордон отметил, что любит Аллу Борисовну, и она об этом знает.



В комментарии на слова Галкина он также отметил: "Максим – гений! И жена его Алла Пугачева – гений! И я греюсь в лучах их славы!".