



Канада усилит ПВО Украины

Канада усилит ПВО Украины в рамках выделения нового пакета военной помощи.



По данным министерства обороны страны, глава ведомства Билл Блэр обсудил этот вопрос со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.



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Стороны говорили о совместных усилиях по поддержке Украины и работе по укреплению обороны и потенциала сдерживания НАТО в странах Балтии.



По словам Блэра, Канада выделит 55,6 миллиона долларов на инициативу Германии "немедленные действия по противовоздушной обороне" в рамках поддержки Украины.



"Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и разрушили больницы, электростанции и жилые дома", - сказано в заявлении оборонного ведомства.