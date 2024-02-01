



ВСУ отправили на дно российский ракетный катер “Ивановец”

В российском подводном флоте произошло пополнение. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об очередном успехе украинских военных. В ночь на 1 февраля на дно был отправлен российский ракетный катер “Ивановец”. Операцию осуществили воины спецподразделения “Group 13”.



Операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.



Ракетный катер “Ивановец” находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.



В результате серии прямых попаданий в корпус российский ракетный катер получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул.



Стоимость утонувшего корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.



Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.



