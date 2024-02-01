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ВСУ отправили на дно российский ракетный катер “Ивановец”
01.02.2024 13:47 Катя Шульц

ВСУ отправили на дно российский ракетный катер “Ивановец”

В российском подводном флоте произошло пополнение. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об очередном успехе украинских военных. В ночь на 1 февраля на дно был отправлен российский ракетный катер “Ивановец”. Операцию осуществили воины спецподразделения “Group 13”.

Операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Ракетный катер “Ивановец” находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате серии прямых попаданий в корпус российский ракетный катер получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул.
 
Стоимость утонувшего корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.
 
Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

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