



Встреча Зеленского и Эрдогана: о чем договорились президенты. Детали

В ночь с пятницы на субботу, 8 июля, в Стамбуле прошла совместная пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам главы украинского государства, первой темой в ходе беседы президентов было - освобождение пленных.



"Первые темы, о которых мы говорили - это наши разные пленники. И крымские татары, и политзаключенные, и все остальные наши пленники. И депортированные дети", - отметил Зеленский.



"Потому что и для меня, и, уверен, для президента Эрдогана, люди, - это приоритет. Мы работаем над тем, чтобы вернуть наших пленных, политзаключенных, крымских татар. Все списки есть у наших партнеров. Мы действительно над этим работаем", - подчеркнул украинский президент.



В свою очередь Эрдоган заявил, что "мы сейчас с Россией находимся в состоянии переговоров, говорим с ними по этому вопросу". В следующем месяце, сказал он, будет визит Путина в Турцию.



"Мы это снова обсудим. Когда есть такая возможность, я снова обсуждаю по телефону этот вопрос, потому что обмен пленными является приоритетным вопросом нашей повестки дня", - подчеркнул он.



Зеленский: Никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-либо в Черноморском регионе



После встречи с турецким президентом Зеленский заявил на пресс-конференции, что Украина и Турция имеют одинаковое видение того, что никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-либо в Черноморском регионе, что не отвечает интересам наших государств и народов.



"Я благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул глава украинского государства.



По его словам, "отдельно обсудили ситуацию в нашем Крыму, которую Россия до сих пор незаконно контролирует и использует в качестве плацдарма угроз и опасностей".



"В любом случае, мы восстановим наш законный контроль над Крымом и вернем безопасность на полуостров и справедливость всем людям в Крыму. В частности, крымско-татарскому народу, который сейчас, к сожалению, вновь подвергается жестоким репрессиям и давлению со стороны России", - отметил Зеленский.



Говоря о Черноморской зерновой инициативе, украинский президент подчеркнул, что "в последнее время Россия, к сожалению, максимально блокирует движение судов с продовольствием по коридорам в Черном море. Россия ведет себя так, будто ей принадлежит все Черное море, как будто она здесь хозяин".



По словам Зеленского, также президенты обсудили "разные общие проекты Украины и Турции, которые мы можем действительно реализовать вместе, чтобы усилить наши государства и дать больше безопасности и больше рабочих мест и большего роста".



"Это касается сотрудничества в военно-промышленном комплексе, в развитии технологии, производстве беспилотников, других стратегических отраслей", - уточнил он.



Вместе с тем, президент Турции заявил, что хотел бы продолжения работы "зерновой инициативы".



"В июле 2022 года мы воплотили Черноморскую зерновую инициативу своими подписями в Стамбуле в результате посреднических усилий, которые мы прилагали совместно с ООН. 17 июля истекает срок действий этой инициативы, за который было доставлено тем, кто нуждается около 33 миллионов тонн зерна в течение одного года через турецкие проливы, ставшие артерией для всего мира", - отметил Эрдоган.



"Я желаю продолжения этой инициативы. Я убежден, что все заинтересованные стороны в этих целях будут действовать, осознавая глобальную ответственность", - подчеркнул турецкий президент, добавив, что хотел бы, чтобы срок соглашения по зерновому коридору был увеличен до 2-х лет.







Зеленский и Эрдоган обсудили Формулу мира и предстоящий саммит в Вильнюсе



Зеленский и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе и в Европе в целом. По словам Зеленского, также были затронуты темы Формулы мира и будущего саммита в Вильнюсе.



"Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и вообще в Европе… Защита наших стран, наших людей и интересов. Внимание саммита в готовящемся Вильнюсе", - отметил Зеленский, добавив, что необходима "защита и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности. Мир должен быть защищен от любого террора".



Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности



В рамках рабочего визита президента Украины в Турцию подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики.



"Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах", - сообщили в пресс-службе главы украинского государства.



Указывается, что основными направления сотрудничества является развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе наращивание производства разных типов БпЛА, исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.



Документ подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.



"Меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение", - подытожили в ведомстве.