



В ВСУ подтвердили: по российскому "Кавказу" и Керченской переправе бил "Нептун"

Нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае России Силы обороны Украины атаковали ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".



Эту информацию подтвердил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook: в ночь на 31 мая ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае, РФ.



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Кроме того, в Генштабе подтвердили выведение из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.



"Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун"", – говорится в сообщении.