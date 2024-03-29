



В Украину вернули тела 121 погибшего защитника

В Украину вернули 121 павшего воина в рамках репатриации. Тела погибших доставят в соответствующие государственные учреждения, после чего установят их личности. Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по обращению с военнопленными.



В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух защитников из Запорожского направления.



В ведомстве сообщили, что павших вернули благодаря взаимодействию ряда государственных представительств и при содействии Международного комитета Красного Креста.



Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.



"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.



В Украине по состоянию на начало марта 2024 удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел военных.