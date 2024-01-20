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В Украине оценили возможность вступления Беларуси в войну
20.01.2024 15:04 Алина Груднева

В Украине оценили возможность вступления Беларуси в войну

Президент России Владимир Путин пытался привлечь Беларусь к войне против Украины, хотя ему это так и не удалось сделать.

Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

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"Путин использует белорусский фактор для отвлечения украинских сил, резервов, для создания каких-то дополнительных точек напряжения. Но до привлечения непосредственно белорусской армии к агрессивной захватнической войне против Украины Путин не дошел", - подчеркнул он.

По словам Юсова, Украина внимательно следит за возможным привлечением сухопутных войск Беларуси к войне. Он подчеркнул, что это - "голубая мечта" Путина.

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