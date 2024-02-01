



В Украине объявлено подозрение актеру и депутату Дмитрию Певцову

Служба безопасности Украины объявила подозрению российскому актеру Дмитрию Певцову, известному по роли в сериале "Бандитский Петербург". На основе собранных Службой материалов установлено, что россиянин призвал к войне против Украины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Фигурант является депутатом Госдумы РФ и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора... Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина. Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины", – говорится в сообщении СБУ, опубликованном в Telegram-канале в четверг, 1 февраля.



В Службе также напомнили, что актер в интервью кремлевским пропагандистам рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



"Фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-взрывной деятельности в пользу Кремля", – отмечает СБУ.



Певцову сообщили о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. 3 ст. 109 УК);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УКУ);

пропаганда войны (ст. 436 УК).

Злоумышленник находится на территории России, поэтому сейчас продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.