



В Палате представителей могут быть запрещены иностранные флаги

Республиканка из Палаты представителей представила законопроект, запрещающий размахивать иностранными флагами в нижней палате после того, как демократы развернули украинские флаги в честь принятия пакета внешней помощи на сумму 95 миллиардов долларов на прошлой неделе.



Законопроект депутата Кэт Кэммак запрещает законодателям приносить и демонстрировать флаг иностранного государства в Палате представителей, но при этом разрешает членам Палаты носить флаги других государств на лацкане - обычная практика среди членов, поддерживающих Украину.



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"На полу Палаты представителей должен быть только один флаг – наш", - сказала г-жа Кэммак, республиканка из Флориды.



Законопроект г-жи Кэммак стал ответом на действия демократов, которые принесли сотни украинских флагов и размахивали ими в честь пакета внешней помощи президента Байдена, включающего 61 миллиард долларов для страны, ведущей войну с Россией.

