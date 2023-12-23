



В Украине намекнули на то, чем сбили три Су-34 россиян

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины намекнуло на то, что три Су-34 россиян были сбиты из зенитно-ракетного комплекса Patriot.



Такие намеки сделали командующий ВС ВСУ Николай Олещук и спикер Юрий Игнат.



Первый обнародовал скриншот из СМИ с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что россияне якобы "пощелкают" системы Patriot.



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"Совпадение? Не думаю", - сказал Олещук.



В свою очередь, Игнат к новости о "сушках" опубликовал фото пусковой установки Patriot.



"Почувствовал еще вчера, что мой праздник близится", - сказал он.





