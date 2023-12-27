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В Украине хотят увеличить производство снарядов калибров НАТО
27.12.2023 18:49 Алина Груднева

В Украине хотят увеличить производство снарядов калибров НАТО

В Украине намерены в 2024 году увеличить производство снарядов НАТОвских калибров - 155-мм.

По данным РБК-Украина, об это в ответ на вопрос журналистов сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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"Мы начали разработку снаряда 155 калибра, планируем производить массово в следующем году. Но мы зависим от порохов. Натовские порохи – мы их никогда не производили", – подчеркнул министр.

По словам Камышина, в Украине делается все возможное для того, чтобы усилить собственные оборонные предприятия. 

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