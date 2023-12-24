



В США сказали, кто виновен в провале контрнаступления ВСУ

Запад несет ответственность за то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов.



Такое мнение выразил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.



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"Конечно, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина", - сказал он.



По словам Ходжеса, Запад не смог обеспечить Украину тем, на что она рассчитывала. Речь идет, в том числе, о военно-воздушных мощностях, высокоточном оружии большой дальности и других мощностях, необходимых для успеха контрнаступления.