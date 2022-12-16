



В НАТО солдаты поют украинский "Щедрик"

Неожиданно и душевно: солдаты НАТО исполнили знаменитую во всем мире украинскую песню "Щедрик" композитора Николая Леонтовича, приурочив это волшебному и любимому всеми празднику Рождеству. Ролик опубликован на YouTube-канале НАТО.



Военные предстали в заснеженном лесу Латвии и исполнили англоязычную версию украинской колядки – Carol of the Bells.



К исполнению музыкальной композиции присоединилась многонациональная группа солдат из стран-союзников НАТО. Среди них – Дания, Латвия, Испания и США.



