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В НАТО солдаты поют украинский "Щедрик"
16.12.2022 05:29 Mignews.ua | фото: Кадр из видео

В НАТО солдаты поют украинский "Щедрик"

Неожиданно и душевно: солдаты НАТО исполнили знаменитую во всем мире украинскую песню "Щедрик" композитора Николая Леонтовича, приурочив это волшебному и любимому всеми празднику Рождеству. Ролик опубликован на YouTube-канале НАТО.

Военные предстали в заснеженном лесу Латвии и исполнили англоязычную версию украинской колядки – Carol of the Bells.

К исполнению музыкальной композиции присоединилась многонациональная группа солдат из стран-союзников НАТО. Среди них – Дания, Латвия, Испания и США.

 

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