В МО Украины пошутили об уничтожении "Новочеркасска": "подлодка"
Министерство обороны Украины подшутило относительно уничтожения большого десантного корабля россиян "Новочеркасск".
Соответствующий пост с шуткой оборонное ведомство обнародовало на официальной странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
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Намекнув на судьбу бывшего к настоящему моменту корабля, в Минобороны Украины обозвали его "подводным".
"Украинские воины модифицировали российский крупный десантный корабль "Новочеркасск" теперь это подлодка", - сказано в заявлении.