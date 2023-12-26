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В МО Украины пошутили об уничтожении "Новочеркасска": "подлодка"
26.12.2023 15:15 Алина Груднева

В МО Украины пошутили об уничтожении "Новочеркасска": "подлодка"

Министерство обороны Украины подшутило относительно уничтожения большого десантного корабля россиян "Новочеркасск".

Соответствующий пост с шуткой оборонное ведомство обнародовало на официальной странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Намекнув на судьбу бывшего к настоящему моменту корабля, в Минобороны Украины обозвали его "подводным".

"Украинские воины модифицировали российский крупный десантный корабль "Новочеркасск" теперь это подлодка", - сказано в заявлении.

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