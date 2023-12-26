



В МО Украины пошутили об уничтожении "Новочеркасска": "подлодка"

Министерство обороны Украины подшутило относительно уничтожения большого десантного корабля россиян "Новочеркасск".



Соответствующий пост с шуткой оборонное ведомство обнародовало на официальной странице в социальной сети Х (ранее Twitter).



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Намекнув на судьбу бывшего к настоящему моменту корабля, в Минобороны Украины обозвали его "подводным".



"Украинские воины модифицировали российский крупный десантный корабль "Новочеркасск" теперь это подлодка", - сказано в заявлении.



