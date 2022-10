В Киеве от ракетного обстрела пострадало кафе популярной израильской сети

В Киеве в результате российского ракетного обстрела пострадал эспрессо-бар популярной израильской сети "Арома".



Последствия российской атаки запечатлел и опубликовал в сети посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



Ракета приземлилась неподалеку от бизнес-центра Eurasia на улице Жулянской. Кафе "Ароме" находится на первом этаже здания.



The Israeli Aroma Espresso Bar in #Kyiv was damaged yesterday, as a result of the Russian missile attacks against the Ukrainian capital. pic.twitter.com/yJ8dYlTT6p