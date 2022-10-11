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В Киеве от ракетного обстрела пострадало кафе популярной израильской сети
11.10.2022 20:33 Александр Юзовский

В Киеве от ракетного обстрела пострадало кафе популярной израильской сети

В Киеве в результате российского ракетного обстрела пострадал эспрессо-бар популярной израильской сети "Арома".

Последствия российской атаки запечатлел и опубликовал в сети посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Ракета приземлилась неподалеку от бизнес-центра Eurasia на улице Жулянской. Кафе "Ароме" находится на первом этаже здания.

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