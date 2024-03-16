



В Финляндии ответили, возможна ли отправка войск в Украину

Финляндия не исключает отправки войск НАТО в Украину в долгосрочной перспективе.



По данным Politico, такое заявление сделала министр иностранных дел страны Элина Валтонен.



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"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать", - подчеркнула Валтонен.



По словам главы финского внешнеполитического ведомства, сейчас важнее, чтобы союзники и партнеры продолжили выделять необходимую военную помощь Украине.



"Многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше", - отметила Валтонен.