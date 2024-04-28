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В Ираке приняли закон о запрете однополых отношений
28.04.2024 10:55 MIGnews.com

В Ираке приняли закон о запрете однополых отношений

Парламент Ирака принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за однополые отношения сроком заключения от 10 до 15 лет. Стоит отметить, что предыдущий вариант законопроекта предлагал смертную казнь за однополые отношения.

В законе также предусмотрено лишение свободы на срок от семи лет для тех, кто “пропагандирует" гомосексуальность или проституцию. До трех лет тюрьмы смогут получить за “смену пола” трансгендерные люди.

Сторонники изменений говорят, что они “помогут защитить религиозные ценности в стране”.

 

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