



Над Одессой спортивный самолет сбил российский “Орлан-10”: видео

Известно, что российский беспилотник "Орлан-10" был сбит вчера вечером экипажем "Гражданского воздушного патруля", общественной организации, к которой относятся, в основном, любители авиации различных профессий и владельцы самолетов.



- Ти яка бачив? Ну і як як?

— Ну як як... Як, як як...



Знайшли можливість збивати дрібні цілі, такі, як москвинські дрони-розвідники.



На відео український легкомоторний Як-52 полює за російським БПЛА "Орлан-10". pic.twitter.com/eJroDT8QL2 — @UA_Peacemaker (@UaPeacemaker) April 27, 2024

За допомогою ЯК-52 в небі над Одесою збито російський Орлан-10 pic.twitter.com/dgpxJT7j9c — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) April 27, 2024

Дрон сбили стрелковым оружием.