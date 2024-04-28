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Над Одессой спортивный самолет сбил российский “Орлан-10”: видео
28.04.2024 11:10 MIGnews.com

Над Одессой спортивный самолет сбил российский “Орлан-10”: видео

Известно, что российский беспилотник "Орлан-10" был сбит вчера вечером экипажем "Гражданского воздушного патруля", общественной организации, к которой относятся, в основном, любители авиации различных профессий и владельцы самолетов.


Дрон сбили стрелковым оружием.




 

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