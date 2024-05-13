



Нетаниягу: соотношение погибших мирных жителей и террористов в Газе - 1:1

Соотношение ликвидированных террористов ХАМАСа и погибших мирных жителей Газы с момента начала войны, 7 октября, составляет примерно один к одному.



Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью американскому колумнисту Сенору Дэну в подкасте Call Me Back.



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"14 тысяч боевиков были убиты, и, вероятно, около шестнадцати тысяч мирных жителей погибли", - отметил израильский премьер.



По словам Нетаниягу, осуждение Израиля со стороны мирового сообщества в отношении ведения войны несовместимо с поддержкой права Еврейского Государства на преследование террористической организации ХАМАС.



"Вы не можете сказать, что поддерживаете право Израиля на самооборону, а затем осуждать его, когда он пытается реализовать это самое право", - отметил он.



По словам Нетаниягу, необходимо полностью уничтожить ХАМАС, чтобы тот не возродился и не вернул себе власть над Газой. Он добавил, что на полную зачистку анклава уйдет определенное время, но эта задача вполне реализуема.



"На самом деле, мы очень близки к достижению этой цели. Мы очень близки к уничтожению оставшихся батальонов ХАМАСа", - добавил он.