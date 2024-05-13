Новости » Политика
Кремль обещает будущим захватчикам по 2 га украинской земли
13.05.2024 17:49 Раиса Вовк

Кремль обещает будущим захватчикам по 2 га украинской земли

"Кремль решил как еще поощрить свой народ идти воевать в Украину. Теперь оккупанты будут раздавать по два гектара украинской земли каждому участнику "СВО". В первую очередь идет речь о южных частях Донетчины и Херсонщины", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в ЦНС, недавно на временно оккупированных территориях Украины заработали "государственные жилищные инспекции", целью которых является выявление пустых квартир или квартир, чьи владельцы покинули регион.
В дальнейшем такие квартиры объявляют бесхозными и национализируют.

В Центре нацсопротивления информируют, что оккупанты не успевают получить свои обещанные "награды" как в случае с жильем, так и с землей. Вместо этого землю и недвижимость продают за большие деньги. 

"В кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", -объясняют в ЦНС.

Напомним, что российские террористы продолжают отбирать жилье у украинцев, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях.

Также накануне стало известно, что оккупационные власти активно предлагают так называемым инвесторам из регионов-шефов из России приобрести оккупированные украинские земли. Речь идет прежде всего о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы