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Навальная передаст деньги от премии осужденным соратницам мужа
13.05.2024 16:42 Алина Груднева

Навальная передаст деньги от премии осужденным соратницам мужа

Вдова покойного российского оппозиционера Юлия Навальная отдаст денежную часть Дрезденской премии мира, присужденной посмертно Алексею Навальному, двум осужденным его соратницам Ксении Фадеевой и Лилии Чанышевой.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"Денежную часть премии я хотела бы передать семьям двух молодых женщин, соратниц Алексея, — Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. Они в России. Все эти годы они вместе с Алексеем плечом к плечу боролись с Путиным. За это Лилия и Ксения были приговорены к чудовищным тюремным срокам. Им, как и всем другим выступающим против Путина россиянам, сейчас очень нужна поддержка всего мира, всех добрых людей", - сообщила Юлия.

Дрезденская премия мира  была присуждена Навальному в 2024 году за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания.

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