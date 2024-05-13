



Навальная передаст деньги от премии осужденным соратницам мужа

Вдова покойного российского оппозиционера Юлия Навальная отдаст денежную часть Дрезденской премии мира, присужденной посмертно Алексею Навальному, двум осужденным его соратницам Ксении Фадеевой и Лилии Чанышевой.



Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Денежную часть премии я хотела бы передать семьям двух молодых женщин, соратниц Алексея, — Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. Они в России. Все эти годы они вместе с Алексеем плечом к плечу боролись с Путиным. За это Лилия и Ксения были приговорены к чудовищным тюремным срокам. Им, как и всем другим выступающим против Путина россиянам, сейчас очень нужна поддержка всего мира, всех добрых людей", - сообщила Юлия.



Дрезденская премия мира была присуждена Навальному в 2024 году за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания.