



СМИ: НАТО не выживет без США

НАТО не сможет выжить без США, если Дональд Трамп будет избран президентом и не откажется от своих ультиматумов относительно выхода из альянса.



Об этом говорится в аналитическом материале Foreign Affairs.



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"Трамп выступает против военной помощи Киеву и продолжает преклоняться перед Путиным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пытается защитить помощь Украине от Трампа, координируя ее под эгидой Альянса. Если при Трампе США ослабят или прекратят выполнение своих оборонных обязательств перед Европой, европейские страны почувствуют себя более уязвимыми и, возможно, станут более неохотно отправлять военную помощь Украине", - предупредили аналитики.



Уточняется, что в случае резкого сокращения помощи Украина может пойти на невыгодное для себя соглашение с РФ, а НАТО и вовсе без США может распасться.



"Даже если развалившееся НАТО выживет без сильного американского участия, проблемы разделенного руководства и недостаточного потенциала сдерживания повысят риск войны с Россией", - отмечено в материале.