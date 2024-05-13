В Германии пообещали наказывать за прохамасовский лозунг "от реки до моря"
В Германии за прохамасовский лозунг "от реки до моря" может грозить наказание.
Такое предупреждение сделали в министерстве юстиции Германии на фоне пропалестинских акций протеста.
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"Любое использование этого предложения может быть расценено как пропаганда незаконной террористической организации и повлечь за собой наказание", - предупредили в министерстве.