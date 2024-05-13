



Иран хочет восстановить дипотношения с Бахрейном

Исламская Республика намерена восстановить дипломатические отношения с Бахрайном несмотря на его связи с Израилем.



Такое заявление сделал глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.



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"Мы приветствуем начало освобождения политзаключенных правительством Бахрейна. Обе стороны думают о дальнейших шагах и возвращении отношений в нормальное состояние", - сообщил он.



Стоит напомнить, что Бахрейн разорвал дипотношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство и консульство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде.