Иран хочет восстановить дипотношения с Бахрейном
Исламская Республика намерена восстановить дипломатические отношения с Бахрайном несмотря на его связи с Израилем.
Такое заявление сделал глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.
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"Мы приветствуем начало освобождения политзаключенных правительством Бахрейна. Обе стороны думают о дальнейших шагах и возвращении отношений в нормальное состояние", - сообщил он.
Стоит напомнить, что Бахрейн разорвал дипотношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство и консульство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде.