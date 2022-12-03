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В Британии объяснили, зачем Путин использует тему мирных переговоров
03.12.2022 12:54 Алина Груднева

В Британии объяснили, зачем Путин использует тему мирных переговоров

Президент России Владимир Путин использует тему мирных переговоров с целью пополнения запасов и дальнейшего нападения.

 
Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью The Telegraph. 
 
Он считает, что Кремль пытается перевооружить войска для нападения с новой силой.
 
"Решение этого вопроса должно быть стойким. Мы должны остерегаться паузы, которую РФ использует для того, чтобы убедиться, что следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем эта", - отметил Клеверли.

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