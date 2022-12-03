



В Британии объяснили, зачем Путин использует тему мирных переговоров

Президент России Владимир Путин использует тему мирных переговоров с целью пополнения запасов и дальнейшего нападения.

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью The Telegraph.

Он считает, что Кремль пытается перевооружить войска для нападения с новой силой.

"Решение этого вопроса должно быть стойким. Мы должны остерегаться паузы, которую РФ использует для того, чтобы убедиться, что следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем эта", - отметил Клеверли.