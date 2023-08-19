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Украинские пилоты уже начали обучение на F-16
19.08.2023 20:39 Алина Груднева

Украинские пилоты уже начали обучение на F-16

Украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16, хотя поставки в страну стартуют после того, как летчики и технический персонал пройдут комплексную подготовку.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "24 каналу".

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты. А еще главное - сколько", - подчеркнул он.

Как пояснил Резников, количество персонала, подготовка которого будет подтверждена инструкторами, определит число самолетов, которые будут переданы Украине. По оптимистичным прогнозам, чтобы строить оправданные ожидания, министр считает, что на подготовку уйдет минимум полгода.

"Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", - добавил Резников.

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