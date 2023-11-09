



Украинская разведка: Путин может иметь трех двойников

Российский президент Владимир Путин может иметь трех двойников, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



"Это не вероятность, а имеет двойников, тут факт. Относительно информации из анонимных телеграм-каналов о том, что он (Путин - ред.) умер, - к сожалению, эта новость не подтвердилась. Но касательно двойников - да, такая технология в Кремле используется", - отметил Юсов в эфире Национального телемарафона.



Отвечая на уточняющий вопрос о точном количестве двойников, представитель разведки уточнил: "Понимаем, что могут быть варианты, но о трех можем говорить".