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Украинская разведка: Путин может иметь трех двойников | Фото: соцсети
09.11.2023 15:03 Дара Киевская

Украинская разведка: Путин может иметь трех двойников

Российский президент Владимир Путин может иметь трех двойников, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Это не вероятность, а имеет двойников, тут факт. Относительно информации из анонимных телеграм-каналов о том, что он (Путин - ред.) умер, - к сожалению, эта новость не подтвердилась. Но касательно двойников - да, такая технология в Кремле используется", - отметил Юсов в эфире Национального телемарафона.

Отвечая на уточняющий вопрос о точном количестве двойников, представитель разведки уточнил: "Понимаем, что могут быть варианты, но о трех можем говорить".

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