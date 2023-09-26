



Украина в ООН: Преступления РФ - это преследование и геноцид украинцев

Системность и масштабы совершенных Россией преступлений в Украине являются признаками преследования украинцев как национальной группы, а также преступлением против человечества и имеют признаки геноцида. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, выступая перед Советом ООН по правам человека во время интерактивного диалога с Независимой международной комиссией по расследованию нарушений в Украине.



По словам генпрокурора, "цивилизованный мир должен защищать фундаментальные права человека и давать отпор тем, кто их презирает".



Костин отметил, что Совет ООН по правам человека оперативно отреагировал на неспровоцированную агрессию РФ против Украины, создав Независимую международную комиссию по установлению всех возможных фактов нарушения прав человека и международного гуманитарного права.



"Умышленные убийства, внесудебные казни, пытки, жестокое обращение, принудительное перемещение и незаконное лишение свободы – далеко не полный перечень преступлений, которые ежедневно совершает РФ против украинцев", - подчеркнул генпрокурор.



"Работа Комиссии и ее заключения являются неотъемлемой составляющей сети всеобъемлющей ответственности за преступления агрессора. Убежден, совместными усилиями мы сможем разорвать круг безнаказанности. Надеюсь на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества", - резюмировал Костин.



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