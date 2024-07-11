



Украина схватила капитан судна, вывозившего разграбленное зерно из Крыма

Служба безопасности Украины схватила капитана грузового судна, которое вывозило из Крыма украинское зерно.



Судно было задержано и арестовано в акватории Одесской области.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма", - сообщили в СБУ.



Уточняется, что это судно в 2023-2024 годах неоднократно пришвартовывалось в порту Севастополя. Оттуда оно забирало награбленную украинскую агропродукцию. После этого корабль отчаливал на Ближний Восток, где продавал зерно на пользу РФ.



"Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства", - добавили в СБУ.



Капитан корабля - гражданин одной из стран Южного Кавказа. В состав экипажа входили 12 иностранцев.