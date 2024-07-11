Украина схватила капитан судна, вывозившего разграбленное зерно из Крыма
Служба безопасности Украины схватила капитана грузового судна, которое вывозило из Крыма украинское зерно.
Судно было задержано и арестовано в акватории Одесской области.
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"Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма", - сообщили в СБУ.
Уточняется, что это судно в 2023-2024 годах неоднократно пришвартовывалось в порту Севастополя. Оттуда оно забирало награбленную украинскую агропродукцию. После этого корабль отчаливал на Ближний Восток, где продавал зерно на пользу РФ.
"Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства", - добавили в СБУ.
Капитан корабля - гражданин одной из стран Южного Кавказа. В состав экипажа входили 12 иностранцев.