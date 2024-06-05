



Украина "последние дни" била оружием США по России, – СМИ

Вооруженные Силы Украины уже воспользовались оружием США для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил западный чиновник в комментарии Associated Press.



Так, источник издания подтвердил, что американское оружие использовалось украинскими защитниками "последние дни", однако никаких других подробностей раскрывать не стал.



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Напомним, изначально США предоставляли Украине свое оружие с условием, что украинские защитники не будут использовать его для ударов по российской территории.



Однако недавно Вашингтон изменил свою позицию по этому вопросу. Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для атак на территорию РФ, но с ограничениями. В частности, ВСУ могут бить только по тому участку российской территории, который находится возле украинской границы.



В сети уже появились слухи о том, что украинские защитники при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS ударили по ЗРК С-300/400, который находился в Белгородской области.