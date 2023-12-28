



Украина получила от США помощи на $250 млн

США выдают Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.



По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, Пентагон объявил о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей страны в сфере безопасности и обороны.



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"Это объявление стало пятьдесят четвертым траншем помощи, которую администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года", - сообщил глава Госдепа.



В новый пакет войдут боеприпасы для NASAMS; зенитные ракеты Stinger; компоненты системы ПВО; боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW); противотанковые системы Javelin и AT-4; более 15 млн патронов к стрелковому оружию; взрывные боеприпасы для уборки помех; запчасти, медоборудование и прочее.