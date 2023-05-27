



Украина названа самой заминированной страной в мире

Украина признана самой заминированной страной в мире. Специалисты утверждают, что нет времени ждать завершения войны, а нужно разминировать поля уже сейчас.



Об этом заявила постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун в ходе 15-го ежегодного Киевского Форума по безопасности, напомнив, что ООН участвует в гуманитарном разминировании в Украине, которое позволит фермерам возобновить деятельность в прифронтовых регионах.



"Начались работы по гуманитарному разминированию. Украина сейчас является наиболее загрязненной страной в мире в плане заминирования. И пока мы не сможем определить все сельскохозяйственные угодья как безопасные, конечно, фермеры не смогут вернуться к своей работе", - сказала Браун.



По ее словам, основное внимание представителей ООН в Украине сосредоточено на работе в прифронтовых и на деоккупированных территориях.



"Наша главная работа - предоставление громадам на линии 20 км от линии фронта практической помощи. Мы проводим оперативную оценку ситуации, измеряем уровень разрушений. И отчет ООН документирует террор, лишения и страдания людей, а также выносливость, проявляемую людьми", - цитирует Дениз Браун издание NV.



Постоянный координатор системы ООН в Украине также отметила, что организация предоставила Украине беспрецедентную помощь.



"Относительно полученных денег - это самая большая гуманитарная акция, которую мы когда-либо предоставляли. 3,7 млрд долл. в 2022 году были выделены для 17 млн украинцев, которые находятся внутри страны. Кроме того, тех, кто оставил Украину, также поддерживают за рубежом. Соответствующая помощь включает деньги, продукты, воду, укрытие, медицинские и санитарные средства", - уточнила Дениз Браун.



Она сообщила, что для обеспечения надлежащего уровня поддержки украинцам был кратно увеличен штат организации: "Если раньше у нас работало где-то 200 человек, то сейчас - почти 3 тысячи, и 60% из них - это украинцы. То есть украинцы - это ООН, а ООН - это Украина".