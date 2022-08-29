



Украина добилась больших успехов в войне, применяя западное оружие

Украина добилась больших успехов в войне, применяя западное оружие и технику самым неожиданным образом, импровизируя и адаптируя передовые и смертоносные системы вооружений под имеющиеся у себя возможности.



Об этом пишет The New York Times.



По словам экспертов и представителей министерства обороны США, украинские войска применяли американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.



Устанавливая ракеты на грузовики, украинские силы быстрее перемещают их в зону обстрела. Разместив ракетные системы на быстроходных катерах, они увеличили свои возможности на море.



"Украинцы используют метафору МакГайвера. Я имею в виду телешоу 1980-х годов, где главный герой использовал простые импровизированные устройства, чтобы выбраться из деликатных ситуаций. Инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян", - отметил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

