



72% американцев поддерживают операцию Израиля в Газе

Новый опрос Гарварда-Харриса показывает, что избиратели США продолжают поддерживать Израиль против ХАМАСа, несмотря на массовые протесты в колледжах и университетах.



Согласно опросу Гарварда-Харриса, почти три четверти американских избирателей поддерживают военную операцию Израиля в Рафиахе с целью уничтожить ХАМАС и положить конец войне.



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72% респондентов заявили, что поддерживают операцию ЦАХАЛа в Рафиахе, а 80% поддерживают Израиль в войне в целом. 28% заявили, что "отступите сейчас и позвольте ХАМАСу продолжать управлять Газой", а не идти в Рафиах.



Две трети респондентов заявили, что Израиль пытается избежать жертв среди гражданского населения в Газе, а одна треть заявила, что Израиль не пытается избежать жертв среди гражданского населения.



68% респондентов заявили, что выступают против введения постоянного прекращения огня без возвращения всех заложников, все еще удерживаемых ХАМАСом в Газе. 32% поддерживают такое прекращение огня, при котором заложники остаются в руках ХАМАСа.



Результаты опроса были опубликованы после того, как за последние две недели в университетах и колледжах США прошли массовые антиизраильские протесты.



Опрос показывает, что поддержка Израиля в США остается высокой, несмотря на протесты и распространение про-ХАМАСовской пропаганды.

