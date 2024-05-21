



Лавров о гибели президента Ирана: виноваты американцы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в гибели президента Ирана в авиакатастрофе.



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД ШОС.



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Он припомнил американские санкции, которые запрещают поставки в Иран запчастей для авиации.



"Американцы от этого открещиваются, но на самом деле и в другие страны, против которых Соединенные Штаты объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной. Речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это напрямую связано с понижением уровня безопасности", - сказал он.