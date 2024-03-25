Удар украинцев по Севастополю стал одним из крупнейших с начала войны
Украинцы нанесли по Севастополю удар в ночь на 24 марта, который стал одним из самых крупнейших с момента начала полномасштабной войны.
Такое мнение выразил эксперт по анализу открытых данных немецкого таблоида BILD Юлиан Репке.
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Он подчеркнул, что украинцы поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.
Эксперт подчеркнул, что удары были нанесены минимум пятью западными крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. Как минимум две угодили в спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания. Одну возможно перехватили.
"Ямал" и "Азов", как оказалось, были повреждены, но не критично.