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Удар по заводу в Керчи: в ВСУ сказали, чем был нанесен
04.11.2023 22:14 Алина Груднева

Удар по заводу в Керчи: в ВСУ сказали, чем был нанесен

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию о том, что был нанесен мощный удар по судостроительному заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи.

По предварительным данным, атака осуществлена ракетами SCALP.

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло следом за "Москвой". Пока ждем официального подтверждения результатов. В очередной раз поблагодарил пилотам тактичной авиации ВС ВСУ за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре завода", - сказал он.

По словам Олещука, там был пришвартован носитель "Калибров", который, вероятно, был поврежден. Речь идет о ракетном корабле россиян "Аскольд".

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