



Удар по больнице в Киеве: помощь оказывали волонтеры израильской FRIDA Ukraine

Представители украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine в числе первых кинулись помогать после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



К месту атаки прибыли более 60 волонтеров.



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"Русская ракета уничтожила полностью одно отделение главной больницы Украины для тяжело больных детей. И сделала непригодными остальные. Врачи заканчивали операции, когда на них сыпалось стекло и крыша. Много погибших и раненных", - рассказал один из идеологов проекта FRIDA Ukraine Роман Голдман.