Новости » События в Украине
Удар по больнице в Киеве: помощь оказывали волонтеры израильской FRIDA Ukraine
09.07.2024 19:23 Алина Груднева

Удар по больнице в Киеве: помощь оказывали волонтеры израильской FRIDA Ukraine

Представители украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine в числе первых кинулись помогать после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

К месту атаки прибыли более 60 волонтеров.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Русская ракета уничтожила полностью одно отделение главной больницы Украины для тяжело больных детей. И сделала непригодными остальные. Врачи заканчивали операции, когда на них сыпалось стекло и крыша. Много погибших и раненных", - рассказал один из идеологов проекта FRIDA Ukraine Роман Голдман.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы