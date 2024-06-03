



У Нидерландов ограничений нет – Украина сможет бить их F-16 по РФ, – СМИ

24 военных истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, сообщает авторитетное издание Politico со ссылкой на заявление министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.



Она подчеркнула, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предостерег Киев от полетов истребителей F-16, которые он получит от его страны, в российском воздушном пространстве.



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"Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", – заявила Оллонгрен, добавив, что Амстердам лишь просит Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, "что означает, что они будут использовать ее для поражения военных целей, которые им нужны для самообороны".



