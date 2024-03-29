



Сырский: Если россияне пойдут на Харьков, он станет для них роковым городом

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дал большое интервью Укринформ. Основные темы этого интервью мы постараемся кратко осветить.



Относительно анонсированной ранее полумилионной мобилизации, главком сказал, что после анализа и ревизии внутренних ресурсов эта цифра существенно уменьшилась. Это значит, что фронт не будет запрашивать 500 000 обычных гражданских лиц. Кроме того, тысячи военных были направлены в военные части после пересмотра частей, не участвующих в боевых действиях



Известно, что на февраль 2024 года около 84% людей от общего количества проходили обучение в специальных подготовительных центрах.



Для обеспечения ротаций нужны люди: "Я бы хотел, чтобы каждый человек призывного возраста отдавал себе отчет: от его действий зависит, чтобы Украина выстояла".



Во время отхода из Авдеевки 25 украинских военнослужащих попали в плен.



На данный момент ситуация на фронте сложная, но мы возвращаем больше позиций, чем теряем. На один наш выпущенный боеприпас РФ выпускает шесть снарядов.



“В Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом”.



Комментировать увольнение генерал-лейтенанта Залужного Сырский не стал. Главком сказал только: "мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем". По его словам, видимо, причины были "веские". Пожелал успеха.



Генштаб и другие органы военного управления будут обновлены благодаря боевым офицерам.