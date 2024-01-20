



Сводка Генштаба по российскому вторжению. Утро 20 января

Начался 696-й день противостояния. Украинские военные отразили 25 атак противника на Лиманском направлении, продолжали меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 4 артиллерийских средства противника. Генштаб ВСУ обнародовал сводку оперативной информации по вторжению РФ по состоянию на утро, 20 января.



Российские обстрелы



За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.



Авиационные удары получили:



Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.



Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.



Ситуация на фронтах



На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.



На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.



На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.



На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.



На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.



На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.



Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.



На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.



На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.



На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск.



В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.



Потери врага



За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.



Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.



Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374 520 военных.