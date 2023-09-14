



Спецоперация в Евпатории: украинский "Нептун" уничтожил ПВО РФ на $1,2 млрд

В ночь на четверг, 14 сентября, Украина провела спецоперацию в Евпатории, по результатам которой уже известно: украинские "Нептуны" уничтожили дорогостоящую российскую ПВО. Эту информацию подтвердили источники в Службе безопасности Украины, а позже официально украинские военные.



Источник назвал спецоперацию военной контрразведки СБУ и ВМС Украины уникальной – был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.



По данным источника в СБУ, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".



Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".



При этом источник в СБУ заметил, что россиян в Крыму ожидают новые сюрпризы.



Со своей стороны россияне в соцсети подтвердили уничтожение установки С-400 и задались вопросом, зачем стрелять по Крыму.











На опубликованных в сети кадрах был виден мощный взрыв, в результате которого поднялся столб дыма.







В Минобороны РФ заявили, что около 05:30 по московскому времени "силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом".





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