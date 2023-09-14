Спецоперация в Евпатории: украинский "Нептун" уничтожил ПВО РФ на $1,2 млрд
В ночь на четверг, 14 сентября, Украина провела спецоперацию в Евпатории, по результатам которой уже известно: украинские "Нептуны" уничтожили дорогостоящую российскую ПВО. Эту информацию подтвердили источники в Службе безопасности Украины, а позже официально украинские военные.
Источник назвал спецоперацию военной контрразведки СБУ и ВМС Украины уникальной – был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.
По данным источника в СБУ, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".
При этом источник в СБУ заметил, что россиян в Крыму ожидают новые сюрпризы.
Со своей стороны россияне в соцсети подтвердили уничтожение установки С-400 и задались вопросом, зачем стрелять по Крыму.
На опубликованных в сети кадрах был виден мощный взрыв, в результате которого поднялся столб дыма.
В Минобороны РФ заявили, что около 05:30 по московскому времени "силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом".
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Отметим, С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установителей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет. Универсальна для уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью пуска до 3000 – 3500 км.
Ее российские разработчики позиционировали как практически неуязвимую – "созданную для триумфа". Однако украинским воинам уже не в первый раз удалось уничтожить такую установку. В прошлый раз это произошло совсем недавно. 23 августа наши защитники уничтожили российскую ЗРС С-400 "Триумф" на территории Крыма. Была ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находящийся рядом личный состав.