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Состояние ДнепроГЭСа критическое
01.06.2024 18:18 MIGnews.com

Состояние ДнепроГЭСа критическое

Днепровская ГЭС получила повреждения, в ближайшие два дня движение по плотине на откроют – Запорожская ОВА.

"Сейчас в критическом состоянии ДнепроГЭС. Речь не идет уже даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сейчас перекрыто полностью движение с левого берега на правый, так что наши жители ограничены в трафике", – сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Восстановить движение планировали спустя несколько часов после перекрытия утром 1 июня, но от этой идеи отказались, пояснил он.
  Фото: март 2024 год

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