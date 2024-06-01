



Состояние ДнепроГЭСа критическое

Днепровская ГЭС получила повреждения, в ближайшие два дня движение по плотине на откроют – Запорожская ОВА.



"Сейчас в критическом состоянии ДнепроГЭС. Речь не идет уже даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сейчас перекрыто полностью движение с левого берега на правый, так что наши жители ограничены в трафике", – сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



Восстановить движение планировали спустя несколько часов после перекрытия утром 1 июня, но от этой идеи отказались, пояснил он.

Фото: март 2024 год