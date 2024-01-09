



СМИ: за атакой дронов на нефтебазу в Орле стоит ГУР

Атака беспилотников на нефтебазу в российском Орле была совершена Главным управлением разведки Минобороны Украины.



Об этом в комментарий "Суспільному” сообщили источники в разведке.



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Уточняется, что ГУР МО при содействии Минцифры и фонда "Вернись Живым" с помощью дронов атаковало нефтебазу и энергетическое предприятие в городе Орел.



"Цели поражены. Продолжается доразведка", - сказал источник.



Ранее сообщалось, что два дрона угодили в резервуар нефтебазы, еще один удар пришелся на "Мостовое дорожное предприятие" в Орле. Есть информация о трех пострадавших.