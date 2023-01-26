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СМИ: ракета попала в турецкое судно в Херсоне
26.01.2023 07:07 Ольга Белозерова

СМИ: ракета попала в турецкое судно в Херсоне

Турецкое сухогрузное судно "Тузла", которое находилось в порту города Херсон на юге Украины, пострадало от ракетного удара, что привело к пожару.

Об этом сообщает Reuters

По сообщению морской охранной компании Ambrey, во вторник ракета попала в мостик судна, что привело к пожару. На видеозаписи видно, как пламя распространилось на командный пункт корабля.

"Турецкие корабли в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому пострадавших и пострадавших нет", - сказал источник. 

 

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