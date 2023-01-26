



СМИ: ракета попала в турецкое судно в Херсоне

Турецкое сухогрузное судно "Тузла", которое находилось в порту города Херсон на юге Украины, пострадало от ракетного удара, что привело к пожару.



Об этом сообщает Reuters.



По сообщению морской охранной компании Ambrey, во вторник ракета попала в мостик судна, что привело к пожару. На видеозаписи видно, как пламя распространилось на командный пункт корабля.



"Турецкие корабли в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому пострадавших и пострадавших нет", - сказал источник.



