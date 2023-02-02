



СМИ: Израиль пересмотрит свою политику в отношении вторжения РФ в Украину

Новое правительство пересматривает политику Израиля в отношении российского вторжения в Украину.



Ссылаясь на трех неназванных израильских официальных лиц, новостной сайт Axios сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал провести пересмотр политики вскоре после возвращения в должность в конце декабря и поднял этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда они встретились в Иерусалиме.



Как сообщается, премьер-министр подчеркнул Блинкену, что его правительство не сократит гуманитарную помощь и поддержку Украине по сравнению с предыдущим правительством.



В то же время, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что администрация президента США Джо Байдена знает, что Нетаниягу не сдвинет позицию Израиля ближе к России.



Израильский чиновник, цитируемый в отчете, также заявил, что все большее число представителей министерства обороны и разведки хотели бы, чтобы Иерусалим помогал Киеву в военном отношении, не вызывая разногласий с Москвой, например путем косвенной передачи систем израильского производства.



Пока неясно, какое вооружение находится в стадии рассмотрения, но чиновник сказал, что пересмотр политики вряд ли приведет к каким-либо существенным изменениям, и подчеркнул, что Израиль не будет отправлять системы противоракетной обороны.



Ранее Нетаниягу намекнул на возможный сдвиг в политике, заявив, что он "изучает возможность" предоставления Киеву "других видов помощи", помимо гуманитарной.