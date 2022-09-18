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Силы РФ бросили в Харьковской области сотни единиц техники - разведка
18.09.2022 17:53 Ольга Белозерова

Силы РФ бросили в Харьковской области сотни единиц техники - разведка

Российские войска при отступлении из Харьковской области оставили больше 200 единиц техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины. 

Российские военные, по данным разведки, обсуждали информацию о потерях в ходе отступления. Среди оставленной техники - автомобили, танки и гаубицы.

Были оставлены, в том числе, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, САУ и автомобили.

"При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы", - говорится в сообщении разведки. 

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