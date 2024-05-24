



Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам в Крыму, – СМИ

С прошлого года украинские военные активизировали обстрелы временно оккупированного Крыма. Военные ВСУ наносят удары по местам российских группировок, а также по важным военным точкам российских террористов.



Тревожно жителям Крыма и "шумно" его оккупантам было и этой ночью. Вечером 23 мая Силы обороны Украины атаковали военные объекты в Крыму. Взрывы прозвучали почти во всех районах полуострова, но российские системы ПВО оказались малоэффективными.



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Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", как минимум шесть баллистических ракет MGM-140 ATACMS поразили узел связи радиолокационных и противовоздушных сил российской армии. Удар был нанесен по координатам [44.72956071270984, 34.485903864096564], где расположены радиоантенна станции космического наблюдения и несколько других построек.



Минобороны РФ сообщило, что над полуостровом якобы были сбиты три ATACMS. О попадании традиционно не сообщается. Информации о пострадавших тоже пока нет.





Сообщается, что в момент атаки на объекте находились высокопоставленные военнослужащие Вооруженных сил РФ. Важно отметить, что это были не первые систематические удары по радиолокационным и противовоздушным силам РФ в Крыму.



Звуки взрывов в Симферополе, Саках, Гвардейском, Ялте и Алуште. Российские оккупанты утверждали, что их ПВО сбивает все ракеты. Подписчики Telegram-канала "Крымский ветер" сообщали о "прилете" по воинской части ФСБ возле Алушты. Однако эта информация официально пока не подтверждена.



Два сильных взрыва прогремели в Бахчисарайском районе. Точнее – над Казанками. Дома дрожали, сообщил подписчик канала.



Из Перевального сообщали, что дома тоже "вибрируют из-за взрывов". Вероятно, прилетело по 126-й бригаде береговой обороны ЧФ России, пишет канал.



В Джанкое, по информации подписчиков, тоже было громко. В сторону поселка Гвардейское Симферопольского района на большой скорости по трассе промчались 4 скорые и 2 пожарные машины. В местных чатах сообщали, что под Алуштой снесли какую-то антенну. Медработников в городе вызывают срочно на работу.



"Что-то там было в "пустом объекте хозяйственного назначения", – сообщил "Крымский ветер".



О прилете в "пустой объект хозяйственного назначения" заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Также, по его словам, в Симферопольском районе в результате обстрела якобы погибли двое гражданских, а по Алуште ехали машины скорой помощи в сторону Семидворья.



Как сообщил Telegram-канал партизанского движения "Атеш", в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов – под атакой оказалась военная часть №28735, которая является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.



Партизаны отметили, что раньше это была украинская военная часть, но после оккупации ее стали использовать россияне.



"Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ", – говорится в сообщении.





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