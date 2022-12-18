



Шойгу вылетел в зону "спецоперации"



Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.



"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.



На кадрах, распространенных Минобороны, Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.



На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.