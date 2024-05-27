



СБУ сообщила о подозрении чиновнику РФ, который управляет поставками Искандеров

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерции Алексею Криворучко. Он руководит поставками баллистических ракет "Искандер" и другого вооружения российским войскам.



В заявлении СБУ говорится, что собранные доказательства подтверждают участие Криворучко в обеспечении российских войск в войне против Украины. На основании этих доказательств ему предъявлено подозрение по части 2 статьи 27, части 2 статьи 28 и части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



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Украинские следователи установили, что Криворучко принимал непосредственное участие в планировании и подготовке полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По его приказам оккупационные группировки получают оружие и боеприпасы, произведенные российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, он лично координирует поставки управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер".



Согласно данным СБУ, российские войска используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.



